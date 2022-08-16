انت الان تتابع خبر بهذه الطريقة احتفلت هنا الزاهد بـ 18 مليون متابع على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- حرصت الفنانة هنا الزاهد، على الاحتفال بزيادة عدد متابعيها على حسابها بموقع “إنستجرام” ووصوله إلى 18 مليون متابع.

حيث نشرت “هنا” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لها، وأرفقت معها التعليق التالي: 18 Milion Love”.

أخر أعمال هنا الزاهد

يُذكر أن الفنانة هنا الزاهد يُعرض لها حاليًا فيلمها الأخير “بحبك” والذي اشتركت في بطولته مع كلًا من تامر حسني، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه في الإخراج السينمائي، وقد حقق الفيلم إيرادات عالية منذ طرحه في دور العرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، وحتى الآن.

كما اشتركت هنا الزاهد في مسلسل “مكتوب عليا” والذي عُرض في سباق رمضان 2022، حيث ظهرت في الحلقة الأخيرة من المسلسل كضيف شرف، وهو من بطولة أكرم حسني، هنادي مهنا، أيتن عامر، عمرو عبد الجليل، هلا رشدي، حنان سليمان، محمود السيسي، إسماعيل فرغلي، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.