انت الان تتابع خبر بعد فيلم تسليم أهالي.. حقيقة انفصال هشام ماجد وشيكو فنيًا والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- كشف الفنان هشام ماجد، حقيقة انفصاله فنيًا عن الفنان شيكو، خاصة بعدما قدم خلال الفترة الأخيرة ثلاثة أفلام بدونه.

حيث صرح “هشام لبرنامج “ET بالعربي، أنه لم ينفصل فنيًا عن شيكو، ولكنهما اتفقا سويًا على عمل أيًا منهما في أي عمل فني يراه مناسبًا له، مشيرًا إلى أنه في بعض الأحيان يُعرض عليه وشيكو عمل فني ولكنه لا يناسبهما معًا، موضحًا أنه من المقرر أن يجمعه وشيكو فيلمًا ولكن لن يبدأ العمل فيه الآن.

وأضاف هشام ماجد أنه في الوقت الحالي يتم التجهيز للجزء الرابع من مسلسل “اللعبة” والتي يعود من خلالها للتعاون مع “شيكو”، مؤكدًا أنه يُجرى حاليًا كتابة المسلسل والتركيز ليصبح أفضل من الأجزاء الثلاثة الأولى.

هشام ماجد يوضح عودة ثلاثيته مع شيكو وأحمد فهمي

وعن فكرة عودته للعمل مع شيكو وأحمد فهمي؛ قال هشام ماجد أنهم على تواصل مستمر لتقديم عمل فني جديد، وفكروا في تقديم فيلم “(الحرب العالمية الرابعة)، أو تقديم فيلم جديد، ولكن لم يتم الاتفاق على شيء حتى الآن.

يُذكر أن هشام ماجد يُعرض له حاليًا فيلم “تسليم أهالي” مع دنيا سمير غانم، دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، لوسي، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.