حقيقة طلب ياسمين صبري 4 ملايين جنيه للظهور مع عمرو أديب

انت الان تتابع خبر حقيقة طلب ياسمين صبري 4 ملايين جنيه للظهور مع عمرو أديبوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- سخر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، من الخبر المُتداول على بعض المنصات الإعلامية، بطلب الفنانة ياسمين صبري، 4 ملايين جنيه مقابل الظهور مع الإعلامي عمرو أديب.

حيث انتشر خبر يفيد بتواصل إدارة قناة Mbc من الفنانة ياسمين صبري، الظهور لمدة 20 دقيقة مع الإعلامي عمرو أديب، وحددت “ياسمين” مبلغ 4 ملايين جنيه كمقابل ظهورها في الحلقة، وهو ما آثار غضب الإعلامي الشهير حيث قال: “هي مين دي عشان تطلب 4 مليون جنيه عشان تظهر معايا، وأنا برنامجي متشاف، هو مليون واحد فقط، وما يزيدوش مليم، ولو مش عاجبها خلاص”، وردت “ياسمين بقولها: “مليون واحد بس دي تبقى إهانة”.

حقيقة التراشق بين ياسمين صبري وعمرو أديب

وكانت بداية تلك القصة تعود إلى عام 2019، عندما طلب الإعلامي عمرو أديب، من الفنانة ياسمين صبري الظهور معه في إحدى حلقات برنامجه، ولكن لم يتفق الطرفان حول هذا الأمر، وانتهى دون تطاول أيًا منهم على الآخر، وهو عكس ما ذُكر في الخبر المُتداول خلال الساعات الأخيرة.

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري أثارت حالة من الجدل، بعد عودة ارتدائها خاتم خطوبة في يدها اليمنى، وهو ما يؤكد خبر عودتها إلى طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، خاصة بعد نشر كلًا منهما صورة شخصية وهما في نفس المكان.