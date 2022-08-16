تامر حسني لليائسين: كنت بشتغل عامل بنزينة وفاعل.. اجتهدوا وقولوا يارب

انت الان تتابع خبر تامر حسني لليائسين: كنت بشتغل عامل بنزينة وفاعل.. اجتهدوا وقولوا ياربوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- حرص الفنان تامر حسني، على توجيه رسالة لكل مُحبط ويائس من جمهوره، مشجعهم على عدم الاستسلام لهذا الشعور، والسعي دائمًا.

حيث كتب “تامر” من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قال فيه: “قرأت معظم التعليقات على قد ما قدرت على آخر بوست ليا اللي تحت ده، وفهمت أكتر حاجتين من تعليقاتهم عاملين إحباط لمعظمكم، الأول هو اليأس من النجاح والثاني إحباط المقربين، و بعضكم واصل لفقدان الامل و الشغف و بعضكم فاقد الامل في الحياه نفسها”.

وأضاف: “هطلب طلب منكم قبل اي شيء افتكروا معاناتي في بدايتي و ظروفي الصعبه من غير اب و منغير اي فلوس و بنزل اشتغل في الشوارع من عامل بنزينه لسوبر ماركت لفاعل يعني اللي بيبنوا العمارات بطلع طوب و اسمنت عشان ارجع بيتي لامي الغلبانه بأي خمسه جنيه بالإضافه لمرتب النادي لما كنت بلعب كوره كان مرتبي ٢٢ جنيه في الشهر منهم بقى تحويشة الميه و الكهربا و عمليات اخويا عشان كان عيان لفتره كبيره كنت بعمل المستحيل فعلاً عشان امي و اخويا و عشان اوصل لهدفي ، كان جوايا سعي دائم لطريقين الكوره و الغناء “.

تامر حسني للجمهور: أوعى تقول تعبت على الفاضي

وتابع: “بقول دا عشان ناس كتير عايز انصحها بالخطه البديله عشان لو الحلم مجاش يكون في غيره زي ما انا كان نفسي ابقى لاعب كوره و الكوره مش ليا و الانديه كلها مشوني رغم تفوقي كنت بسأل نفسي ليه الابواب كلها بتتقفل في وشي اتاريها بتتقفل عشان توجهني لمسار اخر و لما آمنت بكده فهمت قدام ان ربنا كان شايلي الاحسن ليا بس ساعتها مكنتش فاهم ،، واللي بيسأل نفسه دلوقتي يعني انا اكمل في حلمي ولا اشوف حلم تاني هقوله دايماً اطلب من ربنا يساعدك هتلاقي علامات بتجيلك بس الشاطر اللي يفهمها”.

واستطرد: “علامات هتأكدلك تكمل او لا بس اجتهد و اتعب عشان المجهود دا ليه كرم متحوشلك في مجالك التاني ف اوعى تقول تعبت عالفاضي ، و بالنسبه للمحبطين هيفضلوا موجودين انت اللي بتسمعلهم و انت اللي بتسمح انك تتأثر بيهم امنع دا فوراً متبقاش السبب في اذية نفسك متتشدش غير لكل جميل و لكل ايجابي هتلاقي كل الحلو بيجيلك و متعملش العكس عشان هيجيلك برضو”.

واختتم: “عشان كدا بقولك انت السبب دايماً قول يارب و اجتهد و افهم ان الراحه المطلقه في الجنه بس و احنا على الارض و ربنا قال انه خلقنا في كبد يعني شقاء عشان يكون عندنا تحدي نكسبه ولازم نكسبه عشان كتير قبلينا كانت ظروفهم اصعب و وصلوا يبقى الموضوع فينا ، متبقاش اكبر عدو لنفسك ، انت السبب ، خد قرار صارم فوراً في التغير و النهوض و النجاح ، والله هتوصل متسمعش غير لقلبك و سلم قلبك للّي خلقه و توكل على الله”.