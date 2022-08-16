بعد الهجوم عليها.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تخفي شعار المثلية الجنسية

انت الان تتابع خبر بعد الهجوم عليها.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تخفي شعار المثلية الجنسيةوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أثارت سيدة الأعمال ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعادتها نشر الصور التي تحمل شعار المثلية الجنسية.

حيث نشرت “ندى” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” الصور التي نشرتها من قبل وكانت تحمل شعار المثلية الجنسية، وقامت بتغطية هذا الشعار برمز الضحك، وهو ما أثار استياء وتساؤلات الكثير من المتابعين حول الغرض من هذا الفعل.

كما قامت ندى الكامل بحذف مقطع الفيديو من ستوري حسابها بموقع “إنستجرام”، بعد هجوم المتابعون عليها، خاصة أنها ظهرت في هذا المقطع وهي تمشي بطريقة مثيرة للجدل، إشارة منها إلى تجاهل الانتقادات التي وُجهت لها بعد نشرها علم المثلية الجنسية.

ندى الكامل تنفي إصابتها بحروق في وجهها

وكانت ندى الكامل قد قامت بنشر صورًا لها، بعد تعرضها للإصابة بحساسية في وجهها، وقامت بتحريف آية من القرآن الكريم، وهو ما عرضها لهجوم شديد من قِبل المتابعين.

وكانت المنصات الإعلامية قد تداولت خبر إصابة “ندى” بحروق في وجهها، وهو ما نفته، وأكدت أنها مصابة بحساسية وليس بجروح.