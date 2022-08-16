بسبب أغنيته الجديدة الممثل المصري إدوارد متهم بالترويج للمثلية ومطالب بشطب اسمه من نقابة المهن التمثيلية

انت الان تتابع خبر بسبب أغنيته الجديدة الممثل المصري إدوارد متهم بالترويج للمثلية ومطالب بشطب اسمه من نقابة المهن التمثيليةوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أثارت أغنية جديدة تحمل اسم "فاكس" ، للفنان المسيحي المصري " إدوارد دايرة" ضجة كبيرة في الشارع المصري ، وأعدوها ترويج للمثلية الجنسية ، مع مطالبات بتوقيفه من قبل نقابة المهن التمثيلية في مصر.

وطالب المحامي المصري أيمن محفوظ ، نقابة المهن التمثيلية في مصر ، لشطب الفنان المصري إدوارد من جداول النقابة، بسبب أغنيته "فاكس" .

وقال المحامي، في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية، “أرسل المستشار أيمن محفوظ إنذارا رسمياً لنقيب الممثلين أشرف زكي لشطب الفنان المصري من نقابة الممثلين بعد نشر الأخير كليبا قصيرا بأغنية فاكس ذات مدلول جنسي شاذ من حيث الكلمات والإيحاءات الشاذة”.

ولفت المحامي المصري إلى أن “ما فعله إدوارد، لا هدف له سوى الترويج للمثلية الجنسية، وكأنه مشارك في الحرب على ثقافتنا وأخلاقنا، وخاصة من المشاهير للدعوة لنشر الرذيلة والفسق بين شبابنا”.

وأضاف : “هذا الكليب الذي اتخذ إدوارد فيه مادة السخرية لدعوة الأسوياء إلى مساندة أمور الشذوذ والاعتراف بها وكأنها جزء من ثقافتنا، وبأن تلك الأفعال المحرمة والمجرمة، والتي يعاقب عليها بقانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 وكذلك 178 قانون العقوبات الذي يُعاقب بالحبس 3 سنوات". بحسب البيان.