انت الان تتابع خبر ليست هند البلوشي فقط.. مشاهد درامية مخلة أثارت ضجة كبيرة في الوسط الفني العربي.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه هند البلوشي في مسلسل ست الحسن وهي تستحم، معلقين على المشهد بغضب وسخرية، مؤكدين أنها تجاوزت الخطوط الحمراء في هذا المشهد.

ووقع مشهد هند البلوشي في مسلسل ست الحسن، بين مطرقة السوشيال ميديا وسندان المنتقدين، واختلف الجمهور على أهمية المشهد، بينهم من أكد أهميته في سياق الدراما وآخرين أكدوا أنه لا داعي للقيام به بهذه الصورة الجريئة.

ومسلسل ست الحسن من بطولة هدى حسين، عبدالمحسن النمر، هند البلوشي، أحمد الجسمي، سحر حسين، حبيب غلوم، فاطمة الحوسني.

وقبل مشهد هند البلوشي المثير للجدل في ست الحسن، كانت هناك قائمة من المشاهد الدرامية التي أثارت الجدل في المسلسلات، تعالوا نتعرف عليها...

ليلى عبد الله في مسلسل من شارع الهرم إلى

تعرضت الفنانة ليلى عبد الله إلى موجة من الانتقادات والهجوم، خلال شهر رمضان 2021، بعد عرض مشهد خلع ملابسها في مسلسل من شارع الهرم إلى، حيث ظهرت وهي تتخلى عن ملابسها بالكامل لقياس وزنها بعد تناول الطعام بشراهة.

وردت ليلى عبد الله على هذه الانتقادات بعد عرض المشهد قائلة: "أحسن شيء يسويه الفنان إذا صار اسمه ترند أن يبعد شوي ويشوف الأمور من بعيد ويتعلم منها ويتعلم من كل مدح وانتقاد ويسامح كل تجريح".

وأكدت ليلى عبد الله أن شخصية لبنى التي قدمتها في مسلسل من شارع الهرم إلى، تعاني من مرض البوليميا وهو مرض نفسي مرتبط بتناول الطعام، وفرضت عليها أبعاد الشخصية القيام بالدور بهذه الطريقة.

محمد رمضان يأكل الثعابين

لم تكن الجرأة فقط هي ما أثارت الجدل خلال المشاهد الدرامية، ولكن تناول الفنان محمد رمضان الثعابين في مسلسل موسى، كان قد أثار الجدل أيضاً.

وقدم محمد رمضان شخصية موسى، المطارد والهارب بالجبل، ولعدم قدرته على الحصول على أي مؤن أو إمدادات غذائية اضطر لتناول الثعابين، مما أثار الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعرض لانتقادات كبيرة بسبب إثارة الاشمئزاز، بالإضافة للسؤال حول حرمانية تناول لحوم الثعابين.

مشهد اغتصاب في مسلسل الطاووس

أثار مسلسل الطاووس الذي عرض في 2021، جدلا كبيرا بسبب قرب أحداثه من أحداث قضية الفيرمونت الشهيرة، وبالذات مشهد الاغتصاب الذي تعرضت له إحدى الشخصيات التي جسدتها الفنانة سهر الصايغ.

مشهد عبير صبري وغادة عبد الرازق في السيدة الأولى

على الرغم من مرور سنوات عديدة على عرض مسلسل السيدة الأولى في 2014، إلا أن مشهد بين الفنانة غادة عبد الرازق وزميلتها الفنانة عبير صبري أثار الجدل ولا يزال سببا في ترند صورة الفنان عمرو مصطفى الشهيرة التي يقول فيها "في رمضان".

وكان مشهد بين عبير صبري وغادة عبد الرازق، تحدثت فيه صبري بطريقة جريئة مليئة بالإيحاءات الجنسية، قد أثار الجدل عند عرضه في رمضان، ودفع البعض للتعليق.

مسلسل رحلة إلى الجحيم

كان مسلسل رحلة إلى الجحيم من بطولة ليلى عبد الله وعلي كاكولي قد أثار الجدل أيضا، إذ ظهر بطلا العمل في عدة مشاهد وصفها البعض بالجريئة.

وظهر كاكولي وليلى عبد الله في أحد المشاهد وهما يتشاجران بشكل عنيف، قبل أن تستلقي البطلة على الأرض ويتبعها الممثل في محاولة للسيطرة عليها، كما طلبت في مقطع آخر من زميلها أن يحملها على ظهره لشعورها بالتعب، وفي مقطع ثالث ظهر البطلان وهما يدخنان معاً.