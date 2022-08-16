تصريحات صادمة يكشفها الفنان جورج وسوف بعد عودته الى الساحة الفنية أزمات صحية وما سبب إن الجمهور المصري الأقرب إليه

انت الان تتابع خبر تصريحات صادمة يكشفها الفنان جورج وسوف بعد عودته الى الساحة الفنية أزمات صحية وما سبب إن الجمهور المصري الأقرب إليهوالان مع التفاصيل

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رياض-احمد صلاح- جورج وسوف تصدر مواقع التواصل في الأيام الأخيرة، بعد عودته للحفلات مؤخراً بحفل في الأردن، والذي يعتبر أول حفل له بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخراً، وتحدث عن كواليس عودته خلال لقاء له مع برنامج "ام بي سي تريندينغ" على هامش حفله الأخير.

وعلق الفنان جورج وسوف عن الفيلم الوثائقي "مسيرتي" الذي عرض على منصة "شاهد"، وقال إن العمل وثق به مراحل حياته ومسيرته، وهو يقسم بالله بأنه لا يوجد به شعرة واحدة من الكذب، وأضاف أنه تحدث بالتفاصيل عن حياته لمدة 20 ساعة، ورصد مراحل حياته من طفولته إلى العجز، ولكن مازال لديه الكثير ليخبره عن حياته، وقال إن الله أعطاه حياة أكثر مما يستحق، وبها متاعب وأشياء جميلة أيضاً.

وتحدث الفنان جورج وسوف في تصريحاته عن علاقته الاستثنائية مع الجمهور المصري، وقال إنه دائماً متواجد في مصر حتى لو لم يقم حفلات جديدة، لأنه يعتبر مصر شيء أساسي في حياته الفنية، وعلاقته مختلفة مع الجمهور المصري ويشعر أنهم يحبونه من قلوبهم، خاصة عندما ينادونه في الشارع بـ"أبو وديع يا عمهم"، وهي الجملة التي وصفها بأنها "تخزقلي دماغي والواحد بيملى قلبه".

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ووجه جورج وسوف رسالة للجمهور بعد تعافيه من وعكته الصحية وخضوعه لعملية جراحية، وقال في ختام تصريحاته: "عشان أنتوا أطيب مني بتحبوني واللي مابيحبنيش يا رب يجي يوم يحبني.. أنا بموت فيكم"، ونشر جورج وسوف عدة فيديوهات من حفله الأخير، والذي فاجأ به الجميع بظهوره مع ابنته الصغرى عيون، وغنى لها على المسرح لأول مرة، ونشر فيديو لها وهي تجلس في الصفوف الأولى في الحفل، وخطفت الأنظار في أحدث ظهور لها.