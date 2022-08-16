بعد معرفتها بإصابتها بالسرطان.. سمية الألفي تصدم الجمهور بتصريح مفاجئ ومفزع حول عملها في مجال التمثيل

انت الان تتابع خبربعد معرفتها بإصابتها بالسرطان.. سمية الألفي تصدم الجمهور بتصريح مفاجئ ومفزع حول عملها في مجال التمثيل والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- تحدثت الفنانة سمية الألفي، عن عودتها للتمثيل مرة أخرى، بعد غياب طويل عن الشاشة، وكان آخر أعمالها مسلسل كناريا وشركاه، مع زوجها الراحل فاروق الفشاوي، وعُرض عام 2003.

كما كشفت عن تفاصيل حالتها الصحية، مشيرة إلى إنها ستخضع للمرحلة الأخيرة لعلاج سرطان الثدي وهي الإشعاع، وذلك في بداية شهر 9 المقبل، مؤكدة إنها تشعر بالكثير من التحسن، كما أن شعرها بدأ ينمو من جديد، بعد ما تأثر كثيرًا من العلاج بالكيماوي.

اعتزال سمية الألفي وفي سياق متصل، سبق وتحدثت الفنانة سمية الألفي، عن أسباب اعتزالها الفن، وذلك في تصرحات تلفزيونية لها، قائلة: أنا صحيت من النوم خدت القرار دا لقيت نفسي شايفة رؤية مستقبلية للي جاي أنه الفن رايح لمنطقة مش حلوة.

وأوضحت سمية الألفي، إنها وقت اتخاذها القرار باعتزال الفن، كانت الأدوار التي تعرض عليها لا تنال إعجابها، قائلة: مش عاجبني الورق اللي كان بيجي الناس بتكتب إزاي كدا، مفيش موضوع مفيش هدف رغي بس، مش معقول مفيش حدث، طالعين ليه نضايق الناس ويزهقوا مننا، فمحبتش أشارك في الموضوع لا، فقولت أنا ماشية.

وأضافت أنها لم متندم على اعتزالها الفن: كل ما السنين بتمر كل ما بكتشف إن أنا كنت صح في الفترة اللي خدت فيها القرار لحد من أربع خمس سنين بدأ الشباب يطلعوا ويبدعوا في السينما والتليفزيون وفرحانة بيهم.