رغم مرضه الشديد..الفنان لطفي لبيب يعود للتمثيل لتجسيد شخصية مريض زهايمر

انت الان تتابع خبررغم مرضه الشديد..الفنان لطفي لبيب يعود للتمثيل لتجسيد شخصية مريض زهايمر والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أكدت مصادر صحافية ، تعاقد الفنان "لطفي لبيب" خلال الفترة الماضية ، على فيلم جديد يحمل اسم "كاملة".

وأوضحت المصادر الصحافية أن لبيب يجسد شخصية والد إنجي المقدم، وهو شخص مصاب بالزهايمر.

وأضافت المصادر أن أبطال العمل على وشك الإنتهاء من التصوير خلال الأيام المقبلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما الاجتماعية

وفيلم " كاملة من بطولة إنجي المقدم، وتأليف محمد عبدالقادر، وإخراج جون إكرام.

يذكر أن الفنان لطفي لبيب ، كشف في تصريح سابق عن موقفه من المشاركة في الجزء الثاني من فيلم كدة رضا، والذي أعلن أحمد حلمي عن بدء التحضيرات الخاصة به وكتابة السيناريو.

وقال لبيب: "كده رضا 2 متعرضش عليّ لحد دلوقتي، ومحدش كلمني بخصوصه، ولكن في حالة عرضه عليّ، سأرحب بالمشاركة في الفيلم، وهكون أول واحد مع حلمي في العمل لو قدمه".