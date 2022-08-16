انت الان تتابع خبر أسرار وخفايا صادمة من حياة هنادي مهنا.. طفلة أنابيب وأمها فرنسية ولهذا السبب ترفض الإنجاب من أحمد خالد صالح! والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- استطاعت النجمة الجميلة هنادي مهنا في وقت قصير أن تحظى بإعجاب الجميع، وتكون بين صفوف المواهب الصاعدة بقوة، بموهبتها الملحوظة، وأدوارها المميزة في السينما أو التليفزيون.

ولدت هنادي مهنا في 28 يوليو 1998، والدها الملحن المصري هاني مهنا، درست إدارة الأعمال في مدينة برشلونة في إسبانيا.

والدة هنادي مهنا فرنسية اسمها بيتي تزوجت من الموسيقار هاني مهنا بعد أن تعرفت عليه خلال إحدى زياراته لفرنسا وأنجبت ابنتهما هنادي عن طريق عملية أنابيب.

عملت هنادي مهنا في أكثر من مهنة قبل دخولها الوسط الفني، بينها مدرّسة في حضانة، فضلا عن بيعها بعض المنتجات على الشاطئ للمصيفين منها«مراوح اليد»، حسب حديث والدها عنها ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي.

عملت هنادي مهنا بمجال الإعلانات لفترة ثم أسست أكاديمية لتعليم فنون الموسيقى بمساعدة والدها واتجهت عقب ذلك للتمثيل.

ارتبطت هنادي بالفنان أحمد خالد صالح منذ 3 أعوام، حيث أعلنا خطبتهما في 2019، وعقدا قرانهما واحتفلا بالزواج في 2020.

كشفت الفنانة هنادي مهنا، لأول مرة عن السبب الغريب وراء تأجيلها للإنجاب بعد زواجها من الفنان أحمد خالد صالح في آخر عام 2020.

وقالت هنادي مهنا في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي،: «أحنا مأجلين الخلفة شوية لأن أنا أصلا بيبي وصغيرة أوي على أني أبقى أم، مينفعش بيبي يشيل بيبي».

شاركت هنادي مهنا في العديد من الأعمال الدرامية منها حكايتي، زلزال، بركة، و الجزء الثاني من أفراح إبليس، خيانة عهد، والفتوة.

وكان آخر أعمال هنادي مهنا مشاركتها في مسلسل ”مكتوب عليا“، ضمن السباق الرمضاني الماضي لعام 2022، مع عددٍ كبير من نجوم الكوميديا منهم الفنان أكرم حسني، والفنانة آيتن عامر، والفنان عمرو عبدالجليل، والفنان أحمد فهمي، والقديرة حنان سليمان وغيرهم من النجوم.