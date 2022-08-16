انت الان تتابع خبر سألوا بلقيس ...مين أكتر شخص نفسك تتجوزيه؟ فأجابت بشكل جريء وصريح..لن تصدق ماذا قالت! والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- الكثير من النجمات كشفت عن مواصفات فتى الأحلام الذي تريد الارتباط به عاطفيا.

أروي جوده أكدت أن من أهم الصفات التي يجب أن توجد في فتي أحلامها أن يكون بينهما كيمياء، وأن يكون دمه خفيف وأخلاقه عاليه وواثق من نفسه، والصفة الأهم هي أن يخاف عليها. صرحت نرمين الفقي أنها لن تتزوج حتي تجد هذه المواصفات في فتي أحلامها، وأكدت أنها تريده مثقفا وحنون وطيب ورجلا بمعني الكلمة.

كشفت الفنانه الشابه مايان السيد التي استطاعت إثبات موهبتها في الفترة الأخيره أن مواصفات فتي احلامها أن يكون طيب وجدع وراجل يعتمد عليه، وأضافت أنها تريد أن تكون صفاته الشكلية أطول منها.

الفنانه هدي المفتي قالت آخر شىء أفكر فيه أن يكون لدي فتي أحلام، ولكنها بعد ذلك قالت لابد أن يكون شخص ذكي ومحترم.

اوضحت الفنانة التونسية عائشه بن أحمد أن فتي أحلامها لابد ان يكون صريح ومثقف وخفيف الظل.

النجمه منه شلبي علي عكس كل النجمات فقالت خلال لقاء تلفزيوني أنها عندما كبرت اكتشفت انه لا يوجد شىء اسمه فتي احلام، وأن الأهم هو الحنية والأصل الطيب والتربيه الجيده, وذلك لأنها سوف تعيش معه حياة زوجية تستمر طوال الحياة، فلذلك لابد أن يكون بينهم تفاهم للتخلص من المشاكل وعقبات الحياة.

فتى أحلام منه فضالي ليس بالضروره ان يكون غني ولكن يكون مقتدر , وأهم ميزه أن يكون يحترمها ويحب والدتها