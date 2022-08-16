انت الان تتابع خبر عاجل.. حقيقة وفاة الفنان هشام سليم.. أشرف زكي رد وجاب الخلاصة والان مع التفاصيل

حقيقة وفاة الفنان هشام سليم يكشفها أشرف زكي

رياض-احمد صلاح- قام الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بالكشف عن حقيقة وفاة الفنان هشام سليم بسبب إصابته بمرض السرطان، وهي من الأشياء التي انتشرت كثيراً على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

ونفي الفنان أشرف زكي خلال العديد من التصريحات وفاة الفنان هشام سليم، ورد قائلاً “هشام سليم بخير الحمد لله، وكل ما تردد وانتشر عن وفاته ما هو إلا شائعة لا يوجد لها أي أساس من الصحة”.

إصابة الفنان هشام سليم بمرض السرطان

وانتشرت الكثير من الأخبار مؤخراً حول إصابة الفنان هشام سليم بمرض السرطان وتدهور حالته الصحية، ونشر تسجيل صوتي على الصفحة الخاصة بـ “et بالعربي”، وقال فيه”أنا لحمد لله كويس، وكله تمام الحمد لله، ومتهيألي إن السرطان اللي بتقولوا عليه دلوقتي أحسن من كوفيد ولا الحاجات اللي بتضيع البني آدمين في 3 أيام، هقولكم إيه بس.. أنا الحمد لله و كل اللي يجيبه ربنا كويس، أنا بخير لحد دلوقتي والحمد لله وقاعد في السخنة، مش عارف أقولكوا إيه غير كده، شكراً”.