انت الان تتابع خبر لن تصدق ما هي العادة التي تفعلها اليسا في كل حفلة لها على المسرح وتميزت بها من بين النجمات جميعاً والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- إليسا، النجمة اللبنانية، تعيش فترة نشاط فني واسعة هذا الصيف، وأحيت مؤخراً عدة حفلات غنائية لها في عدة دول عربية وخارجية، وتداول الجمهور عدة لقطات مميزة لها من حفلاتها، إلا أن اللقطة التي أصبحت علامة مسجلة باسمها والعادة الثابتة والأشهر في حفلاتها هي رقصتها العفوية الشهيرة.

وأصبحت رقصة إليسا العفوية على المسرح في حفلاتها، من الأشياء المعتادة والثابتة لها في الحفلات، والتي ينتظرها الجمهور منها دائماً، لدرجة أن البعض يعتبرها علامة على شعور إليسا بالسعادة في الحفل وعلى جودة الحفل، ويتداولون باستمرار مقاطع للرقصة والتي أصبحت تسمى "رقصة إليسا"، والتي تجوب بها المسرح بحركات تلقائية غير مرتبة ولكنها تلقى بها دائماً تفاعل كبير من الجمهور.

وبدأت إليسا في تقديم رقصتها الشهيرة منذ سنوات في حفلاتها، وتعرضت لانتقادات في البداية بحجة عدم إجادتها للرقص، ووصفت حركاتها بالغريبة خاصة أنها تلقائية وغير مرتبة، ولكن مع مرور الوقت أصبحت من عاداتها الأشهر، لدرجة أنها افتتحت بها عدة حفلات لها قبل وصلاتها الغنائية مثل حفلها الأخير في مصر، والذي افتتحته بتحية الجمهور برقصتها الشهيرة، لتلقى تفاعل كبير وضحكات أيضاً من جمهورها على طريقتها في الرقص.

وتعيش الفنانة إليسا حالة نشاط مكثفة في موسم صيف 2022، وأحيت مؤخراً عدة حفلات في عدة دول عربية ومنها حفل في بيروت بعد غياب، وحفل أخير في اسطنبول، وأعلنت عن استعدادها لطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس"، والمقرر طرحه خلال ساعات، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في آخر أعمالها الغنائية "من أول دقيقة" مع الفنان سعد لمجرد.