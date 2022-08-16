انت الان تتابع خبر عسل مصر.. سارة سلامة تبهر متابعيها بأحدث صور من الجيم والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث جلسة تصوير لها من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.

حيث نشرت “سارة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة صور لها وهي داخل الجيم، مرتدية توب وبنطلون رياضيين، ورفعت شعرها إلى الأعلى، واعتمدت مكياج ناعم وهادئ.

وقد نالت تلك الإطلالة إعجاب الكثير من المتابعين، والذين علقوا عليها بالإعجابات والتعليقات، والتي جاءت بعضها على النحو التالي: (قمر)، (بتاخدي العقل)، (أجمل بنت في الكون كله)، (قمر وجميلة)، (عسل مصر).

أحدث أعمال سارة سلامة

يُذكر أن مسلسل “إسعاف يونس” والذي عُرض في ديسمبر 2020، هو أحدث أعمال الفنانة سارة سلامة، وقد تم عرض المسلسل على المنصة الرقمية واتش ات.

شارك في بطولة مسلسل “إسعاف يونس” كلًا من محمد أنور، محمد علي رزق، أحمد محارب، منة عرفة، هشام شرف، مع مجموعة من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، عبير صبري، والمسلسل من تأليف مصطفى عمر، وإخراج معتز التوني.