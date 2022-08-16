حقيقة وقف نقابة المهن الموسيقية للمطرب أحمد شيبة

انت الان تتابع خبر حقيقة وقف نقابة المهن الموسيقية للمطرب أحمد شيبةوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- نفت نقابة المهن الموسيقية، ما تردد عن وقف المطرب الشعبي أحمد شيبة عن الغناء، بعد تقديم المنتج أحمد فخري شكوى ضده.

وأشارت النقابة في تصريحات صحفية، إلى أنه من المقرر التحقيق في الشكوى المُقدمة غدًا، على أن يحضر محامي أحمد شيبة إلى النقابة نيابة عنه، للبحث عن حل لتلك المشكلة.

سبب خلاف أحمد شيبة وأحمد فخري

يُذكر أن سبب الخلاف بين المطرب الشعبي أحمد شيبة، والمنتج أحمد فخري، يعود لقيام الأول بمخالفة بنود التعاقد بينه وببن المنتج حسبما صرح الأخير، وهو ما جعله يلجأ إلى تقديم شكوى ضده في نقابة المهن الموسيقية، مطالبًا فيها بوقفه عن الغناء.

من جانبه، رد المطرب أحمد شيبة على شكوى المنتج أحمد فخري، مؤكدًا أن التعاقد معه ليس صحيحًا، لأن مر عليه حوالي 16 عامًا، مشيرًا إلى محاولة المنتج للحصول على نسبة من دخله المادي، وهو ما لا يحق له، لأنه وزع فقط الأعمال التي تعاقد عليها، وذلك في مرحلة الشرائط، وقبل دخول عالم اليوتيوب.