انت الان تتابع خبر ميريتيا عماد متسابقة “ذا فويس كيدز” تفقد 6 من أقاربها في حريق كنسية المنيرة والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أعلنت ميريتيا عماد، إحدى متسابقات برنامج “ذا فويس كيدز”، فقدانها 6 من أقاربها، في حادث الحريق الذي نشب بكنيسة المنيرة، صباح أمس الأحد.

حيث نشرت “ميريتيا” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة صور جمعتها مع أقاربها الراحلين، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: “انتقلت إلى الأمجاد السماوية خالتي ماجدة نبيه حبيب وبنت خالتي إيرين عاطف وأولادها بارثنيا تامر وميريام تامر وإبرام تامر وأيضا بنت خالتي ميرنا عاطف في حادث كنيسة أبو سيفين إمبابة، مع المسيح ذلك أفضل جدا”.

وتابعت: “اذكرونا أمام عرش النعمة.. بقى عندي 6 قديسين في السما بجد أنا مش مصدقة هتوحشوني يا أغلى ما ليا”.

مشاركة ميريتيا عماد في برنامج “ذا فويس كيدز”

يُذكر أن ميريتيا عماد، كان سبق لها المشاركة قبل سنوات في برنامج “ذا فويس كيدز”، وكانت ضمن فريق المطرب العراقي كاظم الساهر.

وسبق لميريتيا أيضًا المشاركة في برنامج “الدوم”، ولكنها لم تستطع تجاوز المرحلة الأولى، بعد رفض حميد الشاعري وأمير طعيمة لها.