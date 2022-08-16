انت الان تتابع خبر إيه الجرأة دي.. انتقادات حادة لطليقة معتصم النهار بعد فيديو البانيو والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- تعرضت سيدة الأعـمال السورية لين برنجكجي طليقة الفنان السوري معتصم النهار، لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

ووضعت “لين” نفسها في مرمى الانتقادات، بعد أن نشرت من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي جالسة داخل حوض الاستحمام الخاص بها، مرتدية فستانًا قصيرًا لونه ذهبي، مع مكياج صارخ تناسب وجرأة الإطلالة.

وقد أبدى الكثير من المتابعون استيائهم من تلك الإطلالة والتي وصفوها بالجريئة، وقال البعض منهم أن “لين” تتعمد لفت الانتباه والظهور بمثل تلك الوضعيات من أجل خطف التريند، وعودة ذكر اسمها على الساحة من جديد.

انفصال معتصم النهار ولين برنجكجي

يُذكر أن الفنان السوري معتصم النهار، كان قد أعلن خلال مقابلة تليفزيونية عن أسباب انفصاله عن زوجته لين برنجكجي، موضحًا أن عانى خلال زواجه، وحاول الموازنة بين العائلة والعمل ولكنه لم يستطع.

وأضاف “معتصم” أنه لم يندم على قرار الطلاق، بل ويراه صحيحًا حتى وإن لم يكن يفضله، لأنه ضمن ضرائب الشهرة التي دفع ثمنها.