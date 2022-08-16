انت الان تتابع خبر نيو لوك منة عرفة بالمكياج الجريء.. طالعة شبه سيلينا جوميز والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أثارت الفنانة منة عرفة، إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أحدث ظهور لها، في نيولوك ما بعد الطلاق، والذي نال إعجاب الكثير.

حيث نشرت “منة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة صور، ظهرت فيها وهي واضعة مكياج جريء بعدة ألوان أعلى العين، ورافعة شعرها إلى الأعلى، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: “صحابي بيقولوا اني في اللوك دا طالعه شبه selena gomez