"هذا المشهد كاد يقتلني"..الفنانة بثينة الرئيسي تكشف معاناتها جراء تعرضها للتنمر بداية مشوارها الفني

انت الان تتابع خبر "هذا المشهد كاد يقتلني"..الفنانة بثينة الرئيسي تكشف معاناتها جراء تعرضها للتنمر بداية مشوارها الفنيوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- اوضحت الممثلة العُمانية بثينة الرئيسي ، عن تعرضها للتنمر بداية مشوارها الفني. العديد من المرات ؛ بسبب الشامة الموجودة في رقبتها .

وفي لقاء عبر شاشة تلفزيون أبوظبي ، أشارت أن فكرة إزالة الشامة من رقبتها ، راودتها لكن والدتها رفضت ذلك وهددتها بالقول "إذا شلتيها لا أنا أمك ولا أنت بنتي".

وأضافت أن تهديد والدتها ، دفعها لمحاولة تقبل وجود الشامة في رقبتها بكل عمل ، مشيرة أن نظرة الناس تغيرت وبدأوا يحبونها .

وتطرقت الرئيسي لذكريات مشهد تمثيلي لأحد الأعمال الفنية -لم تذكر اسمه- كاد يودي بحياتها؛ إذ تطلب منها تصوير مشهد وكأنها تغرق قبل ثلاث سنوات ، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أي مخاطر لا سيما وأنها تجيد السباحة والغوص.

وبينت أنها كانت عندما تنزل إلى الماء تطفو بسرعة كبيرة إلى السطح بسبب الوزن، وبالتالي لا يستطيع الكادر الفني المرافق لها الحصول على المشهد المناسب.

وأكملت ، أنها قامت بربط الأوزان بها ونزولها إلى الماء، لتجد نفسها لا تستطيع الصعود إلى الأعلى لثقل الوزن الذي وضع فوقها، وبدأ الماء يدخل عن طريق فمها، وذلك في ظل عدم وجود غواصين أو أي وسيلة أمان.

وتعجبت من سر القوة التي مكنتها من سحب نفسها إلى السطح وتبدأ بأخذ النفس وإخراج الماء من فمها.