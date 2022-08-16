انت الان تتابع خبر بأناقتها المعهودة.. درة تخطف الأنظار بإطلالة جمالية ساحرة.. والجمهور متفاجئ من سعر ملابسها والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- شاركت الممثلة التونسية درة​ زروق الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، لفتت فيها الأنظار بأناقتها البالغة.

وظهرت درة وقد إرتدت فستاناً مؤلفاً من قطعتين، من الجهة السفلى تنورة واسعة وطويلة من الساتان باللون الأخضر بفتحة جانبية، ومن الجهة العليا كورب توب باللون الزهري بفتحة على الظهر.

ومن الناحية الجمالية، تركت درة شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بنعومة ملامحها. وبحسب موقع البيع، يصل سعر الـ crop tio إلى الـ 300 دولار أميركي، أما التنورة فيصل إلى الـ 500 دولار، ليكون سعر الإطلالة 800 دولار.