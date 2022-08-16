

انت الان تتابع خبر أحمد سعد يستفز أصالة نصري ويتعمّد قهرها بتصرف والان مع التفاصيل



رياض-احمد صلاح- أثار فيديو رقص الفنان أحمد سعد مع الفنانة أنغام خلال حفله في الساحل الشمالي، العديد من التساؤلات حول حقيقة خلافه مع أصالة على الرغم الصداقة القوية التي تجمعهما.

فيما رحب أحمد سعد بأنغام وطالبها بالصعود على المسرح ليقدما سوياً وصلة رقص على أغنيتها الشهيرة «أساميك الكتيرة» وسط تصفيق حار من الجمهور، لتصعد أنغام على المسرح وتقدم مع سعد أيضاً أغنية من أعمالها الفنية وهي «طب أقولك يا واحشني».

كما ظهرت الفنانة أنغام في عدد من الفيديوهات والصور مؤخرا، وهي تستمتع بإجازتها الصيفية مع عدد من المشاهير من أبرزهم إنجي علي وأحمد سعد وداليا البحيري.

وعادت المياه إلى مجاريها مرة أخرى بين أنغام وداليا البحيري بعد سنوات من العداء والخلاف المستمر بسبب تجربتهما التمثيلية المشتركة في مسلسل "في غمضة عين".

وشهد مسلسل "في غمضة عين" على التجربة التمثيلية الأولى والوحيدة لأنغام وعرض عام 2013، وحدثت في كواليسه العديد من المشكلات خاصة الصراع على اسم البطولة بين داليا البحيري وأنغام.

وانتهى الأمر بتصدر اسميهما على التتر، لكن الخلاف استمر سنوات عديدة، وصرحت داليا البحيري من قبل إنها لن تتعاون مع أنغام مرة أخرى.

تى نشرت أنغام فيديو يجمعها بالفنانة داليا البحيري وهما ترقصان سويا في الساحل الشمالي، وعلقت المطربة الشهيرة قائلة: "أحلى ديدي".

ولا يعد هذا الأمر جديدا على أنغام، فعادة ما تحل مشكلاتها في النهاية وتتصالح مع الأشخاص الذين فرقت بينها وبينهم اختلاف وجهات النظر، مثل والدها الملحن محمد علي سليمان، وشقيقتها الراحلة غنوة، والفنانة زينة التي أصبحت تغني العديد من تترات مسلسلاتها.

وكان من المتوقع أن تنهي أنغام أيضا أزمتها مع أصالة التي استمرت منذ فترة طويلة حاليا، بسبب زواج الأولى من الموزع أحمد إبراهيم وكانت أنذاك المطربة السورية متزوجة من المخرج طارق العريان.

وأخطأت أصالة بشهادتها في حق أنغام واتهمتها بـ"خراب البيوت" لأنها تزوجت أحمد إبراهيم في ظل زواجه من أخرى، وهو على علاقة قرابة من المخرج طارق العريان.