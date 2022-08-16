انت الان تتابع خبر بعد تسريب صورة قديمة له حمو بيكا يخرج عن سيطرته ويشتم بكلمات مسيئة لمن ساهم بنشر الصورة والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- انفعل مغني المهرجانات المصري ​حمو بيكا​، بعد نشر صورة قديمة له، معتبراً إياها محاولة لتشويه السمعة.

وشارك حمو بيكا الجمهور الصورة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وعلق غاضباً: "الموضوع ده قديم علشان انتو عاوزين تشوهو صورتي باي طريقك.. ياريت يا جماعة قبل ما نمشيش ورا تزييف نعرف الحقيقية فين و نكون وراها.. مش اي حد يشوف اي حاجه يجري وراها كده و خلاص، مش معني أن حصل موقف مع أي حد مننا نصور و نشير علي كل الصفحات.. انتوا ايه بتحبوا اللي يضللكم ؟ بتحبوا تشوه صورة الناس و خلاص !! مين فينا معصوم من الغلط ؟؟ اظن مافيش حد ، عشان كل بني آدم خطاء ، ف ياريت محدش يزييف الكلام و نعرف الحقيقية فين.. ملحوظه : اي حد هيكتب عني خبر مفبرك هاخد إجراء قانوني ضدة بدون تفكير".