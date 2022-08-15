انت الان تتابع خبر "ما حكيت لاهلي عن الآلام التي أشعر بها "..الفنانة ماريتا الحلاني تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة منعها من دخول مصر والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- عبرت الفنانة "ماريتا الحلاني" استغرابها من شائعة منعها دخول الأراضي المصرية ؛ بسبب شورت كانت ترتديه ، وقالت :" هالخبر كله مش مزبوط وهي من الشائعات يلي انصدمت منها”.

وأضافت :“الخبر ماله وجود بأي مطرح على الإطلاق، وأكيد مش مزبوط أبداً وكل فترة بروح على مصر وبصور وبحبها كتير لمصر".

وخلال لقاء لها مع موقع "فوشيا" ، أكدت الحلاني أنها تتقبل الانتقاد البناء ، إلا أنها تنزعج كثيرا من الشائعات التي تطلق جزافا من دون أن تمت للحقيقة بصلة ، حد قولها.

وأشارت أنها تشعر بسعادة لمشاركتها بطولة مسلسل "نزيف" إلى جانب الممثل إسماعيل تمر وغيره من الممثلين اللبنانيين والسوريين ، لافتة إلى أن الدور الذي تجسده في "نزيف" يعتبر تجربة جديدة، كونها ستظهر بصورة الممثلة والفنانة؛ إذ ستؤدي أغنيتها التي أطلقتها أخيرا "أنا بنت".

وأوضحت أن هناك كثير من مشاهد العنف التي ستترك أثرا كبيرا في قلوب المشاهدين، معلقة بالقول: "ما حكيت لاهلي عن الآلام التي أشعر بها في هذا العمل بل سأترك هذا الأمر بمثابة مفاجأة لهم يكتشفونها عند مشاهدة أحداث العمل"

وكانت الفنانة ماريتا الحلاني قد نشرت عبر صفحتها الخاصة في "انستغرام" صورا تجمعها بالفنان إسماعيل تمر، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "بيترا وفراس من كواليس تصوير مسلسل نزيف".