انت الان تتابع خبر شقيق الفنانة نوال الزغبي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة بعد ما أثير من جدل بشأن مشاركة نوال الزغبي بمهرجان القلعة والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أكد مارسيل الزغبي، شقيق ومدير أعمال الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ، أن لا وجود لمشكلة حالياً بين مسؤولي دار الأوبرا و شقيقته نوال ، بشأن ما أثير من جدل حول احيائها حفلاً غنائياً بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية ، ضمن مهرجان القلعة للموسيقى الذي تنطلق فعاليات دورته الـ30، الأحد 14 آب .

وأضاف : لا وجود لأي مشاكل بين نوال الزغبي وبين مسؤولي دار الأوبرا حيث تسود بينهما الأمور بشكل جيد دون أزمات، والأمور في أحسن الأحوال، معقبا: "إن شاء الله يارب الحفلة حلوة والجمهور يتبسط".

يذكر أن مسؤول المكتب الإعلامي لدار الأوبرا المصرية، محمد منير، صرح لموقع "فوشيا" بأن حفل نوال الزغبي السابق لم تكن الأوبرا طرفاً فيه.

وأشار إن رئيس دار الأوبرا لم يوقع على حفلها في الأوبرا في يونيو/ حزيران الماضي بل كان يخص نقابة العاملين في دار الأوبرا..مبيناً أن دار الأوبرا المصرية كيان حكومي ملك للدولة من الصعب أن يدخل في مهاترات من تلك النوعية من المشاكل.

وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أكدت في تغريدة لها إنها: "اعتذرت عن إقامة الحفل بعد الفوضى في عملية الحجوزات، حيث تم فتح باب الحجز عبر موقعهم الرسمي لـ 24 ساعة، وتم حجز 400 بطاقة، وبعدها تم إقفال الحجز لمدة 4 أيام بحسب موقع "فوشيا"

وهو ما أحدث موجة من الجدل بين رواد مواقع "السوشيال ميديا" حول مشاركة نوال الزغبي في الحفل من عدمه.