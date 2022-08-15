انت الان تتابع خبر تألقت بالهندية مؤخراً وأبهرت الجمهور بالإيطالية.. لن تصدق كم عدد اللغات واللهجات التي أجادت بلقيس غنائها بمسيرتها الفنية؟ تفاصيل والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- بلقيس، فاجأت الجمهور مؤخراً بغناء مقطع من أغنية هندية على حسابها بانستقرام، إهدالجمهورها الهندي، وأبهرت الجمهور بإجادتها للغة الهندية، ولكنها لا تعتبر اللغة الأولى التي تجيد بلقيس غنائها، حيث اشتهرت بلقيس بقدرتها على تقديم أغاني بلهجات ولغات مختلفة في مسيرتها الفنية.. تعرفوا عليها وشاهدوا كيف أتقنتها في هذا التقرير.

وأرسلت الفنانة بلقيس مؤخراً هدية إلى جمهورها الهندي، وذلك بمناسبة أنهم جاؤوا في المرتبة الثالثة من حيث متابعتها على انستقرام، وظهرت في الفيديو وهي تغني باللغة الهندية لأغنية للنجمة الهندية أيشواريا راي إحدى أبرز نجمات السينما الهندية والعالمية، نشرت أيضاً عدة مقاطع لها أثناء غنائها باللغة الهندية في أكثر من مناسبة، وتحدثت من قبل إنها لا تستطيع التحدث بالهندية ولكنها تستطيع غنائها، وكذلك تهوى تقليد طريقة التحدث بالإنجليزية بلكنة هندية.

ولم تقتصر موهبة بلقيس في الغناء بلغات أجنبية على الهندية فقط، ولكنها أبهرت الجمهور في عدة مناسبات سابقة، بتقديم أغاني بلغات مختلفة، حيث أجادتها بشكل كامل، وعلى رأسها الغناء بالإنجليزية، حيث قدمتها عدة مرات من قبل، ومنها تقديمها أغنية Heal The World لمايكل جاكسون في إحدى حفلاتها الرسمية في دبي.

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وبرعت بلقيس أيضاً في الغناء باللغة الإيطالية، وغنتها في أكثر من مناسبة، ومنها حفلات رسمية في دار الأوبرا المصرية، وحفل عرض الصوت والضوء في الأهرامات، وغنت بلقيس أوبرا إيطالي برفقة أوركسترا كاملة، وكشفت من قبل عن إجادتها للغة الإيطالية بنسبة أكبر من الفرنسية.

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وقمت بلقيس أغاني أيضاً باللغة الفرنسية، ولكنها اعترفت إنها لا تجيد قراءتها بشكل كامل مقارنة باللغة الإيطالية، ولكنها تجيد غنائها، وقدمت نسخة بصوتها لأغنية Les Yeux De La Mama على قناتها بيوتيوب.

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وبعيداً عن اللغات الأجنبية، اتقنت بلقيس أيضاً الغناء بعدة لهجات عربية ومحلية، بداية من غنائها باللهجة اليمنية والإماراتية والخليجية في بداياتها الفنية، إلى توسعها في تقديم أغاني بلهجات مختلفة في الفترة الأخيرة، وأبرزها اللهجة المصرية، التي قدمت بها عدة أغاني منها أغنية "دبلوماسي" و"نتدلع" وغيرها، وكذلك اتقنت اللهجة الصعيدية المصرية وقدمت منها نسخة من أغنية "التوبة" للراحل عبد الحليم حافظ.

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وأثبتت بلقيس تفوقها أيضاً بالغناء باللهجة المغربية في عدة أغاني مؤخراً، وأبرزها أغنية "تعالى تشوف" وأغنية "صابرة" من ألبومها الأخير.

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وحققت بلقيس نجاح كبير بغنائها باللهجة العراقية، وأبرزها في أغنية "ممكن" مع الفنان سيف نبيل، والتي تعتبر من أبرز أغانيها في الفترة الأخيرة.

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وبالإضافة إلى ذلك، قدمت بلقيس أغاني باللهجة اللبنانية، ومنها أغنية "خاف علي" و"جبار" من ألبومها الأخير أيضاً.

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ومؤخراً فاجأت بلقيس الجمهور بإتقانها الغناء باللهجة السودانية، وقدمت في حفلاتها عدة أغاني باللهجة السودانية ومنها أغنية "يوم الهنا" و"الليلة بالليل"، وقدمت أيضاً حفل بالسودان غنت به عدة أغاني باللهجة