انت الان تتابع خبر هكذا أحرقت زوجة أبو هشيمة وأم أولاده قلب ياسمين صبري بعد أن عرفت بطلاقهما.. لن تصدق ماذا فعلت!! والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح-ةعادت ياسمين صبري لتتصدر التريند في الساعات الماضية بعد أنباء عن عودتها لعصمة زوجها أحمد أبو هشيمة بعد انفصال دام أكثر من شهرين.

فبعد طلاقهما بأيام فجرت زوجته الاولى عبير الجدل بخطوة مفاجئة، بعد أن قامت بإعادة نشر صورا لها، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وانتقت عبير إحدى صورها القديمة وهي بكامل زينتها ومكياجها لتعيد رفعها وتلفت الأنظار إليها لحفاظها على جمالها الذي لفت انتباه أصدقائها.

وأثارت هذه الخطوة جدل كبير وقال بعض الناشطين أنها محاولة منها لإغاظة ياسمين صبري فيما قال آخرون إنها تكيد لياسمين صبري برغم مرور السنين.