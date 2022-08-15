انت الان تتابع خبر زينة تستخدم جسدها للترويج لاحد اعمالها الجديدة وعلقت الفنانة والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- شوّقت الممثلة المصرية ​زينة​ الجمهور لعملها الجديد، الذي هو مسلسل من نوع دراما وجريمة سيبصر النور قريباً.

ونشرت زينة صورة للبوستر او الاعلان الترويجي الرسمي للعمل، وظهرت فيه بمفردها، وهي تجلس وتدير ظهرها للكاميرا، الذي كتب عليه كلمة "بتاعتي". ومسلسل "الليلة واللي فيها" من بطولة زينة الى جانب كل من ​محمد شاهين​ و​سماح أنور​ ومطرب الراب أبيوسف، وهو تأليف ​محمد رجاء​ وإخراج ​هاني خليفة​ وسيكون مؤلفاً من 6 حلقات. والجمهور متحمس لهذا العمل لزينة خصوصاً انها غابت لفترة عن الشاشة.