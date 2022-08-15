لن تصدق كيف ردت الفنانة إلهام شاهين عن سؤال سبب كرهها لمواقع السوشيال ميديا

وأضافت شاهين : "كان نفسى زمان أقدم الملكة حتشبسوت، والتي تعتبر واحدة من أنجح وأقوى ملوك المصريين القدماء، ولكن تعبت ويئست إني أقدمها".
وأوضحت شاهين : " أنها لا تقوم على حساباتها بنفسها بل إن هناك شخصا مسؤولاً يشرف عليها هو من يقوم بمتابعة التعليقات وكل ما يرد إليها ونشر البوستات".
وأشارت شاهين إلى أن : "الناس لا تهتم بالأمور الثقافية ولا بالعلمية لكن الناس تهتم بالأشياء الخاصة ، ومن يهاجم الآخرين.. أنا شايفة التفاهات طلعت على السطح".
وأكدت شاهين أن التعليقات السلبية على منشوراتها عبر السوشيال ميديا لاتعيرها أي اهتمام ، لأنها بعيدة عن النقد الحقيقي والبنّاء "بل كلها انطباعات وهجوم من دون تفكير.. مضيعة للوقت فظيعة".
وكشفت شاهين ، عن الشخصية التي كانت تتمنى تقديمها بمشوارها الفني ، قائلة "كنت أتمنى تقديم شخصية تاريخية هي حتشبسوت" وهي خامس ملوك الأسرة الثامنة عشرة المصرية القديمة.
يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين ، مسلسل "بطلوع الروح"، من إخراج كاملة أبو ذكري ، وعرض ضمن المارثون الرمضاني الماضي 2022.