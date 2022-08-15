لن تصدق كيف ردت الفنانة إلهام شاهين عن سؤال سبب كرهها لمواقع السوشيال ميديا

انت الان تتابع خبر لن تصدق كيف ردت الفنانة إلهام شاهين عن سؤال سبب كرهها لمواقع السوشيال ميدياوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- قالت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات تلفزيونية : إن مواقع " السوشيال ميديا" أصبحت باب رزق لأشخاص ليس لها حيثية ولا قيمة في المجتمع ،في وقت كان يجب الاستفادة منها ؛ للإطلاع على كل ما هو جديد في العالم ؛ لمواكبة الحياة العصرية والتعلم منها".

وأضافت شاهين : "كان نفسى زمان أقدم الملكة حتشبسوت، والتي تعتبر واحدة من أنجح وأقوى ملوك المصريين القدماء، ولكن تعبت ويئست إني أقدمها".

وأوضحت شاهين : " أنها لا تقوم على حساباتها بنفسها بل إن هناك شخصا مسؤولاً يشرف عليها هو من يقوم بمتابعة التعليقات وكل ما يرد إليها ونشر البوستات".

وأشارت شاهين إلى أن : "الناس لا تهتم بالأمور الثقافية ولا بالعلمية لكن الناس تهتم بالأشياء الخاصة ، ومن يهاجم الآخرين.. أنا شايفة التفاهات طلعت على السطح".

وأكدت شاهين أن التعليقات السلبية على منشوراتها عبر السوشيال ميديا لاتعيرها أي اهتمام ، لأنها بعيدة عن النقد الحقيقي والبنّاء "بل كلها انطباعات وهجوم من دون تفكير.. مضيعة للوقت فظيعة".

وكشفت شاهين ، عن الشخصية التي كانت تتمنى تقديمها بمشوارها الفني ، قائلة "كنت أتمنى تقديم شخصية تاريخية هي حتشبسوت" وهي خامس ملوك الأسرة الثامنة عشرة المصرية القديمة.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين ، مسلسل "بطلوع الروح"، من إخراج كاملة أبو ذكري ، وعرض ضمن المارثون الرمضاني الماضي 2022.