الأربعاء .. انطلاق فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 03:28 مساءً - وزيرة الثقافة تكرم 10 شخصيات وهشام عباس والأنامل الصغيرة ومجموعة الحجرة وقلعة عمان الأردنية نجوم افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الـ 30

بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تنطلق فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء 17 أغسطس على مسرح المحكى .

وأكد الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية ان تاجيل افتتاح الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء جاء حدادا على ضحايا حادث كنيسة ابو سيفين بالجيزة ، واضاف ان الفعاليات تستمر حتى 31 اغسطس ، مشيرا ان حفل الافتتاح يشهد تكريم 10 شخصيات ساهمت فى اثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وشارك عدد منهم فى نجاح المهرجان وانشطة الاوبرا هم اسم المايسترو الراحل كمال هلال ، عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان ، مغنى الاوبرا مصطفى محمد ، الشاعر الغنائى الكبير ابراهيم عبد الفتاح ، المايسترو الدكتور محمد عبد الستار ، المخرجة والمصممة كريمة بدير ، هويده عيد مدير عام المكتب الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه بالاوبرا ، رجب عبد الوهاب مدير عام الادارة العامة للاستقبال والإستعلامات وقاعات التدريب والعروض بالاوبرا ،ممدوح مختار المشرف السابق على قسم الماشينري بإدارة التجهيزات الفنية ، اسم الراحل محمود الشربيني مدير عام الادارة العامة للتفتيش المالى والادارى بالاوبرا والذي وافته المنية اثناء العمل وقبل انطلاق المهرجان ، واضاف ان الفقرات الفنية فى الافتتاح تضم عروضا لكل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم - مجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة - فرقة قلعة عمان (الأردن) والفنان هشام عباس وفرقته ، وتابع انه تم اجراء تعديلات طفيفة على برنامج العروض تناسب الفنانين والفرق المشاركة وبات البرنامج يشمل 36 حفلا هى على التوالى أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم ، مجموعة الأوبرا المصرية لموسيقى الحجرة ، فرقة قلعة عمان (الأردن) ، هشام عباس وفرقته ، فرقة كاتاك (الهند) ، نجوم فرقة أوبرا القاهرة ، علي الحجار وفرقته ، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي ، فريق وسط البلد ، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية ومروة ناجي ، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته ، فرقة الإيقاعات الشرقية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها ، مصطفى حجاج وفرقته ، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى ، مي كمال وفرقتها ، أحمد جمال وفرقته ، فرقة مواويل (سيد إمام -عبد الرحمن بلالة) ، المنشد الشيخ ياسين التهامي وفرقته ، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها ، دينا الوديدي وفرقتها ، كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب ، أوركسترا النور والأمل ، اللبنانية نوال الزغبي وفرقتها ، نادية مصطفى وفرقتها ، هاني شاكر وفرقته ، نسمة محجوب وفرقتها ، حنان ماضي وفرقتها ، عازف الريكوردر مدحت ممدوح وفرقته ، السورية لينا شاماميان وفرقتها ، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها ، فريق بلاك تيما ، نوران أبو طالب وفرقتها ، محمد محسن وفرقته ، مجموعة التشيللو State of Harmony ، الموسيقار عمر خيرت .