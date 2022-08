إنجي المقدم تنتهي من تصوير ”كاملة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 12:28 مساءً - انتهت الفنانة إنجي المقدم من تصوير دورها ضمن أحداث فيلم “كاملة” ، والذى تخوض من خلاله أولى بطولاته فى عالم السينما.

الفيلم يناقش قضية ختان الإناث ، ومن المقرر أن يشارك فى عدد من المهرجانات قبل طرحه فى السينمات والمنصات الإلكترونية .

فيلم كاملة من بطولة إنجي المقدم ولطفي لبيب وسلوي عثمان.

وكانت قد شاركت الفنانة إنجي المقدم متابعيها صورة لها علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والمعلومات "إنستجرام".

وعلقت إنجى المقدم : "Its a new day it’s a new life for me and im feeling good" "أنه يوم جديد .. انه حياه جديده بالنسبالي ".

وتحدثت إنچي المقدم في فيلم "11:11" الذي طرح مؤخرا بدور العرض السينمائي.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بحب السيما" الذي يذاع على "ميجا اف ام" قالت إنجي المقدم إن السبب الرئيسي في تحمسها للفيلم هو اسمه، مشيرة إلى أنها كانت مهووسة بالأرقام كما أنها تتفاءل بالرقم "11" والسبب الاخر حبها للعمل مع الفنان إياد نصار.