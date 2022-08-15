

انت الان تتابع خبر لقاء الخميسي تفاجئ الجمهور بنشر صورة لها من مراهقتها.. مختلفة تماماً .. لن تصدق كيف كانت؟ والان مع التفاصيل



رياض-احمد صلاح- فاجئت الفنانة لقاء الخميسي الجمهور بنشرها صورة نادرة من مراهقتها عبر خاصية ستوري حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام حيث ظهرت وهي في الـ 16 من عمرها بملامح جميلة تملائها الحيوية.

وفي ساياق متصل كانت الفنانة لقاء الخميسي قد اشارت مؤخراً في أحد البرامج التلفزيونية عن أصولها التي تمتد للحضارة الآشورية، وأكدت أن الحضارة الآشورية التي نشأت في بلاد ما بين النهرين قديمًا، وقالت إنها أقدم من الحضارة الفرعونية.

كما صرحت لقاء أن أصولها نصف مصرية ونصف آشورية مشيرة إلى أن والدتها ليست مصرية ولكنها آشورية، وأكدت أن هذه الحضارة مازالت متواجدة ومحتفظين بلغتهم وعاداتهم وتقاليدهم الخاصة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي كان مسلسل إجازة مفتوحة من نوعية أعمال الـ40 حلقة.