انت الان تتابع خبر رامي جمال يفاجئ جمهوره بطريقة عجيبة للتشويق لحفله القادم في السعودية لن تصدق ماذا فعل!! والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- شوق الفنان رامي جمال، جمهوره بالسعودية إلى حفله الغنائي المقرر إقامته يوم 24 أغسطس الحالي، في مدينة جدة ضمن فعاليات "وفرها" وتحدث عن بعض المفاجآت في الحفل.

وقال رامي: "أغاني الحفل بالترتيب: خلينا قاعدين، فقت متأخر، سقف، بقيت أخاف، الميدلي، سيبو، مات اللي فات، دي العيون، قمر ومنور، أوعديني، ولسه، استغنيت، اتفضل امشي، قدامي، ناديلي، من كتير، زي الشمس، الجو جامد، مفاضش بيا، بيهم كلهم، ولو صوتكم زلزل اليوم نكمل تاني".

أما المفاجأة الثانية شوق جمهوره إليها دون الكشف عن تفاصيلها، حيث قال: "أهل جدة الوعد 24 إن شاء الله عاوزين نعمل حفل ما تعملش قبل كده وفيه مفاجأة مني".

يذكر أن طرح رامي جمال، مؤخراً عددًا من أغاني ألبومه الجديد "يستاهل بوستين"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".