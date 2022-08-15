الفنانة شهد برمدا تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها لاعب كرة القدم السوري أحمد الصالح. والأخير يكشف أول لقاء بينهما

انت الان تتابع خبر الفنانة شهد برمدا تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها لاعب كرة القدم السوري أحمد الصالح. والأخير يكشف أول لقاء بينهماوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- شاركت الفنانة شهد برمدا عبر خاصية ستوري في "إنستغرام" مقطع فيديو، يتضمن الهدايا التي قدمها لها زوجها أحمد الصالح ؛ بمناسبة عيد ميلادها .

وظهر في الفيديو قلب أحمر كبير مرفقاً بعبارة: “بحبك”، وعلقت شهد: “كل عيد وأنت أول واحد بخليني استقبل سنتي الجديدة وأنا عم بضحك، الله يخليك فوق راسي حبيبي، بحبك كتير"

ونشر لاعب كرة القدم السوري أحمد الصالح ، عبر حسابه في" إنستغرام"صورة مع زوجته الفنانة "شهد برمدا" تعود لأول لقاء بينهما.

وعلق الصالح على الصورة: " قصدت نزل هذه الصورة بهيك مناسبة ، لأنه أول صورة ونحنا سوا ، وأول لقاء، وأول مرة بمسك إيدك، وأول مرة بقلك بحبك وأنا عم اتطلع بعيونك، ولأنو أول عيد ميلاد الك ونحنا سوا، بدي كلشي بهاد اليوم يكون لأول مرة".

وأضاف: “هلا صار فيني قلك كل عام وانتي بألف خير حبيبي، كل عام وانتي منورة حياتي، كل عام وانتي أحلى وأغلى امرأة بالدنيا، كل عام وانتي أحلى أنثى بالدنيا.

ووصف الصالح شهد “بأحلى أنثى في الدنيا”، متمنياً لها العمر الطويل والسعادة الدائمة، وأن تحقق النجاح في مجالها الفني.

ولاقت صورة الصالح ، تفاعل كبير من المتابعين ، اللذين عبروا عن إعجابهم بالثنائي وتمنياتهم لهما السعادة والعمر الطويل للفنانة شهد .