انت الان تتابع خبر رميناه بماضيه وحكاياته.. هكذا ردت دنيا بطمة على طلب العفو من زوجها والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- قدم المنتج البحريني محمد الترك، زوج المغنية دنيا بطمة، اعتذارًا لزوجته، وطلب منه أن تسامحه، بعد أن اعترف أنه أخطأ في حقها.

حيث كتب “الترك” من خلال خاصية ستوري بحسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” منشورًا قال فيه: “من شيم الرجال الاعتذار حتى لو لم تكن غلطان، فأنا من هذا المنبر أعتذر لملكتي”.

وأضاف: “أقول لها لا يوجد بنت أن تزعل من أبوها، ولا توجد حبيبة تقدر ألا تسامح حبيبها، ولا يوجد زوجة تستطيع أن تثني العشرة، ولا يوجد أم تستطيع أن تنسى ابنها فأنتي ابنتي وصديقتي وزوجتي، وأنا ابنك، أنتي من وقفتي معاي في أصعب مراحل حياتي، وأنا كنت سند لك، ولا أستطيع أن أنسى”

واختتم: “”أنتي أجمل وردة في بستان حياتي لا أستطيع أن أجعلها تذبل، والمسامح كريم، أنتظرك بفارغ الصبر.. أعشقك:”.

رد دنيا بطمة على رسالة زوجها

ولم ترد دنيا بطمة على رسالة زوجها سوى بمقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيه وفي الخلفية أغنية أصالة “غلبان”، وبالتحديد المقطع التالي: ” لا ده فاته وفاته.. رميناه بماضيه وحكاياته”.

يُذكر أن دنيا بطمة وزوجها، كانا قد أثارا الجدل بعد قيامهما بكتابة منشورات عن التضحية والخيانة وخيبة الأمل، حيث رجح الكثير أن خلافًا حادًا اشتعل بين الثنائي.