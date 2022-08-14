انت الان تتابع خبر اعرف كل التفاصيل.. مغني الراب أفرو.. أُصيب بالسرطان وعاد للغناء والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- سادت حالة من الفرحة بين جمهور مغني الراب أفرو، بعد إعلانه شفاءه من مرض سرطان القرب، واعتزامه العودة للغناء.

حيث نشر عمرو سليمان الشهير بـ “أفرو” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة له، وأرفق معها التعليق التالي: “أنا بخير دلوقتي الحمد لله.. وأنا مدين لكم بهدية كبيرة فترقبوها”.

وأعرب الكثير من متابعي “أفرو” عن فرحتهم لشفاءه من مرضه وعودته للغناء من جديد.

مغني الراب أفرو يعلن إصابته بالسرطان

وكان مغني الراب أفرو، قد أعلن في شهر يونيو الماضي إصابته بمرض سرطان القلب، موضحًا رضاه بالقضاء والقدر.

حيث نشر “أفرو” من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” المنشور التالي: ” سرطان قلب، الحمد لله يا رب، النهاية ستكون قريبة، بالنسبة لي أتمنى من الجميع أن يسامحني لو فعلت أي شيء خاطئ في حقهم، ليس لدى وقت كثير متبقى، سأغادر الأرض أسرع مما تظن، الحمد لله، لا تحزنوا من أجلى، أنا راضٍ بـ القضاء والقدر، ودائما خطة ربنا هي الأفضل”.