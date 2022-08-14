اعرف موعد ومكان عزاء والدة الفنان محمود حميدة

انت الان تتابع خبر اعرف موعد ومكان عزاء والدة الفنان محمود حميدةوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أعلنت أسرة الفنان محمود حميدة، موعد ومكان جنازة والدته، والتي توفيت أمس السبت، وتم دفنها في مقابر العائلة بأطفيح.

حيث كتب الدكتور خالد حميدة شقيق الفنان محمود حميدة، منشورًا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” جاء فيه ما يلي: ” سيقام عزاء المغفوره لها والدتي يوم الثلاثاء ١٧ اغسطس ؛ فى منزل الدكتور خالد حميدة

مدينة نصر من الساعه السادسة مساءا ؛و لا أراكم الله مكروهاً فى عزيز لديكم”.

وكانت جنازة والدة الفنان محمود حميدة، قد شُيعت بعد صلاة العصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وسط حزن شديد خيم على أسرتها وأبنائها.

أخر أعمال محمود حميدة

يُذكر أن الفنان محمود حميدة كان يصور مشاهده في فيلمه الجديد “مطرح مطروح” ولم ينته منها بعد، ويشاركه بطولة الفيلم كلًا من كريم عفيفي، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر.

فيلم “مطرح مطروح” من تأليف محمد عز ومن إخراج وائل إحسان.