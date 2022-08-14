انت الان تتابع خبر يا جماله.. شمس الكويتية تبهر متابعيها بإطلالة جديدة من فرنسا والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- شاركت المطربة شمس الكويتية، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث صور لها خلال قضائها عطلتها الصيفية في باريس.حيث نشرت “شمس” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عدة صور، ظهرت فيها وهي ترتدي فستان أبيض بأكمام مكشوف من ناحية الكتف، واعتمدت قصة شعر قصيرة، ووضعت مكياج ناعم وهادئ، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: “وحشتوووني

وقد لاقت تلك الإطلالة إعجاب الكثير من متابعي شمس والذين حرصوا على التفاعل معها بالتعليقات والإعجابات، وجاء ضمن تعليقاتهم ما يلي: (قمر مصور)، (وحشتينا اكتر)، (شمس الشموسة)، (قمر هل طله الحلوه).

أخر أعمال شمس الكويتية

يُذكر أن أغنية “معلية” التي طرحتها المطربة شمس الكويتية بطريقة الفيديو كليب، هي أحدث أعمالها، وهي من كلمات رامي العبودي وألحان نور الزين وتوزيع الموسيقي عمار عدنان.

ومن المقرر أن تطرح “شمس” ثلاث أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة وهي أغنية “أسكت” كلمات محمد فتحى، وألحان وتوزيع محمد عبد العظيم، وأغنية “الراجل الشرقي” من كلمات محمد فتحي، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبري، وأغنية “أفصل”.