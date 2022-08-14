انت الان تتابع خبر إليسا تبهر جمهورها بفستان أحمر قصير.. مش هتصدق سعره والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- تألقت المطربة اللبنانية إليسا، خلال الحفل الكبير الذي أحيته مساء أمس السبت 13 أغسطس في مدينة إسطنبول بتركيا.

وقد شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، قدمت “إليسا” خلاله باقة من أجمل أغنياتها الجديدة والقديمة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ومن أبرز الأغاني التي قدمتها إليسا خلال الحفل “زهرة من الياسمين”، “يا مرايتي”، “بتمون”، “أسعد واحدة”، إلى كل اللي بيحبوني”، “لو فيي”، “من أول دقيقة”.

وارتدت إليسا خلال الحفل فستان قصير أحمر اللون، من Balmain، يبلغ سعره حوالي 33 ألف جنيه مصري.

موعد الكليب الجديد لـ إليسا

يُذكر أن الكليب الجديد للمطربة إليسا يحمل اسم “أنا وبس”، من المقرر طرحه على قناتها الرسمية بمنصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب”، وذلك يوم الثلاثاء المُقبل الموافق 16 أغسطس الجاري، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، والكليب من إخراج إنجي الجمال.

أما عن ألبوم إليسا الجديد؛ فمن المقرر طرحه بعد مسابقة كأس العالم لكرة القدم، تقدم “إليسا” فيه مجموعة من الأغاني المصرية واللبنانية.