هذا ما قاله نبيل الحلفاوي في نعي ضحايا كنيسة المنيرة

انت الان تتابع خبر هذا ما قاله نبيل الحلفاوي في نعي ضحايا كنيسة المنيرةوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على نعي ضحايا حريق كنيسة المنيرة، مقدمًا التعازي لذويهم، وداعيًا بالشفاء للمصابين.

حيث كتب “نبيل” من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قال فيها: ” فجيعة مؤلمة.. رحم الله الشهداء وخالص العزاء لأسرهم ألهمهم الله الصبر والسكينة، وصادق الدعوات بتعافي المصابين.. لطف الله بهم وبأهاليهم جميعًا”.

وكانت كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، قد أصدرت بيانًا صباح اليوم، ذكرت فيه نشوب حريق في الكنيسة خلال القداس الإلهي، نتج عنه مصرع 41 شخصًا وإصابة 14 آخرين.

أخر أعمال نبيل الحلفاوي

يُذكر أن مسلسل “القاهرة كابول” هو أخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي، والذي عُرض في سباق رمضان 2021، وشاركه بطولته خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، طارق لطفي، حنان مطاوع، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام علي.

وشهد موسم رمضان 2022 غياب الفنان نبيل الحلفاوي، فلم يشارك في أي عمل فني خلال هذا العام.