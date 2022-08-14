انت الان تتابع خبر رقم قياسي.. كيرة والجن الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- حقق فيلم “كيرة والجن” رقمًا قياسيًا جديدًا بتصدره إيرادات شباك التذاكر، ليكون هو الفيلم الأعلى تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

حيث بلغ إجمالي إيرادات الفيلم منذ بداية عرضه في نهاية شهر يونيو وحتى الآن 104 مليون و174 ألفا و182 جنيهًا، ليتفوق بذلك على فيلم “الفيل الأزرق” والذي بلغ إجمالي إيراداته وقت عرضه 103 مليون و633 ألفا و291 جنيهًا.

واستطاع فيلم “كيرة والجن” أمس السبت تحقيق إيرادات بلغت 556 ألفا و649 جنيهًا، وبذلك تكون إيرادات الفيلم قد تجاوزت ميزانية إنتاجه وهي 100 مليون جنيهًا.

قصة فيلم كيرة والجن

فيلم “كيرة والجن” مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، وتدور أحداثه عن المقاومة المصرية خلال فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر، والوضع الاجتماعي في الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919.

يشارك في بطولة فيلم كيرة والجن عدد كبير من النجوم وهم: كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، علي قاسم، أحمد كمال، سلوى محمد علي، عارفة عبد الرسول، لارا إسكندر، رزان جمال، والفيلم من إخراج مروان حامد.