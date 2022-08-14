انت الان تتابع خبر رحيل ذكري: المحكمة أثبتت زواجي من محمد الشقنقيري والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- قالت عارضة الأزياء رحيل ذكري، أن المحكمة أصدرت حكمًا بصحة زواجها من الفنان محمد الشقنقيري، بعد أن أنكر زواجه منها.

وقد نشرت “رحيل” من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “تيك توك”، مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تحتفل بانتصارها على “الشقنقيري”، وأكدت خلاله أن المحكمة حفظت قضية التشهير التي رفعها ضدها زوجها السابق، مشيرة إلى حفظ تلك القضية جاء بسبب إثبات المحكمة أنها كانت زوجة للشقنقيري، وهو حكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه.

وأضافت “رحيل” أنها كانت تهدف من وراء إعلان زواجها الدفاع عن شرفها وليس التشهير، موضحة أنها في سبيل ذلك تنازلت عن كافة حقوقها المادية.

أزمة محمد الشقنقيري ورحيل ذكري

يُذكر أن أزمة الفنان محمد الشقنقيري مع عارضة الأزياء رحيل ذكري، كانت قد بدأت منذ شهر يونيو الماضي، عندما أعلنت “رحيل” أنها كانت متزوجة من “الشقنقيري” بعلم أهلها، وقامت بعرض صور ومقاطع فيديو لإثبات صحة حديثها.

من جانبه نفى “الشقنقيري” صحة ما قالته رحيل ذكري، مؤكدًا أن العلاقة بينهما لم تتجاوز حد الصداقة، مؤكدًا على اتخاذه الإجراءات القانونية ضدها بتهمة التشهير به.