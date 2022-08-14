انت الان تتابع خبر صور حفل وايت بيتش لـ عنبة وصاصا والراقصة فيكتوريا والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- شهد شاطئ وايت بيتش في مارينا 5، حفلًا غنائيًا كبيرًا أحياه مطربي المهرجانات عنبة وعصام صاصا والراقصة فيكتوريا.

وقد لاقى الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تفاعل الجمهور مع مجموعة من الأغنيات التي قدمها عنبة وصاصا، في جو صيفي رائع.

ومن أبرز الأغاني التي قدمها عنبة للحضور أغنية “العو جه العو حضر”، أغنية “كينج اللعبة”، أغنية “طيارات”، أغنية “الملوك”، أغنية “غشيم”، أغنية “الباشا جالكم”، كما قدمت الراقصة فيكتوريا وصلة من الرقص الشرقي، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

أخر حفلات عنية

يُذكر أن مغني المهرجانات “عنبة” كان قد أحيا الأسبوع الماضي حفلًا غنائيًا في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، بحضور جماهيري كبير.

وكان أخر أعمال “عنبة” هي أغنيته “مش شايفك” والتي طرحها عبر قناته الرسمية على منصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب” وذلك يوم 22 من شهر يوليو الماضي، وقد زاد عدد مشاهدات الأغنية منذ طرحها وحتى الآن عن مليون مشاهدة.