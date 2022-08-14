انت الان تتابع خبر عزاء والدة الفنان محمود حميدة.. العائلة لم تعلن التفاصيل والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- شيعت أسرة الفنان محمود حميدة، جثمان والدته والتي توفيت صباح اليوم، حيث تم دفنها في مقابر العائلة بأطفيح.

وقد تم تشييع الجنازة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت، وسط حزن شديد خيم على أبنائها وعائلتها وأقاربها.

وأعلن خبر وفاة والدة الفنان محمود حميدة نجل شقيقه “سيف”، والذي كتب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قال فيه: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. توفت إلى رحمة الله ستي فايزة والدة عمو محمد حميدة، وخالد حميدة، ومحمود حميدة”.

أسرة محمود حميدة لم تعلن موعد عزاء والدته

وحتى كتابة هذه السطور، لم تعلن أسرة الفنان محمود حميدة عن موعد ومكان عزاء والدته، ومن المقرر الإعلان عن ذلك خلال الساعات المُقبلة.

يُذكر أن الفنان محمود حميدة لم ينته بعد من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد “مطرح مطروح”، والذي يشاركه فيه مجموعة من النجوم وهم كريم عفيفي، شيماء سيف، سامي مغاوري، شريف ثروت، ليلى أحمد زاهر، وهو من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان.