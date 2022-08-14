انت الان تتابع خبر الحلوين ظهروا.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي من الساحل الشمالي والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- ظهرا الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي من جديد، خلال قضائهما عطلتهما الصيفية في الساحل الشمالي بمصر.

حيث نشرت “ياسمين” عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”،صورة جديدة، ظهرت فيها برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي، ومجموعة من الأصدقاء، وارتدت في الصورة فستان طويل مشجر بدون أكمام، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها.

عمل جديد بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

يُذكر أنه من المقرر أن يجمع عمل درامي جديد بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، بعد نجاحهما سويًا في مسلسل “اللي مالوش كبير”، والذي عُرض في سباق رمضان 2021، ولم يتم الإعلان عن اسم المسلسل أو طاقم العمل سوى المؤلف ناصر عبد الرحمن، والمخرج مصطفى فكري.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد غابت عن سباق رمضان 2022، بسبب تعرضها لوعكة صحية، استدعت سفرها للخارج لتلقي العلاج، إلا أنها شاركت في الحملة الدعائية لإحدى شركات الاتصالات، بالاشتراك مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، وقد حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.