انت الان تتابع خبر يجننوا.. أنغام وداليا البحيري ترقصان على “بيلا تشاو” في الساحل الشمالي والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- دخلت كلًا من أنغام وداليا البحيري، في وصلة رقص على نغمات أغنية “بيلا تشاو”، وذلك خلال قضائهن عطلتهن الصيفية في الساحل الشمالي.

حيث نشرت “أنغام” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على أغنية “بيلا تشاو”، قبل أن تصعد داليا البحيري لتشاركها الرقص، وأرفقت مع الفيديو التعليق التالي: “أحلى ديدي، بحبك يا ديدي”.

انتهاء خلاف أنغام وداليا البحيري

يُذكر أن خلافًا اندلع بين المطربة أنغام، والفنانة داليا البحيري، منذ عام 2013، على إثر مشاركتهن معًا بطولة مسلسل “في غمضة عين”، والذي عُرض في نفس العام.

ويعود سبب الخلاف إلى رغبة “أنغام” في تصدر اسمها تتر المسلسل، على اعتبار أنها بطلة قصة العمل، وهو ما اعترضت عليه “داليا” لأنها هي الأشهر في عالم التمثيل، ومن الطبيعي أن يوضع اسمها على التتر أولًا.

وقد حرصت المطربة أنغام على نشر هذا الفيديو، للتأكيد على انتهاء الخلاف بينها وبين داليا البحيري.