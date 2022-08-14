انت الان تتابع خبر بعد اتهامها بالفوقية والغرور.. الفنانة المصرية هنا الزاهد تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة مقطع الفيديو المسيئ والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- كشفت الممثلة المصرية هنا الزاهد ، عن حقيقة الفيديو الذي أثار غضب رواد مواقع "السوشيال ميديا " : بعد انتشاره مؤخرًا.

وأوضحت الزاهد أن الفيديو هو مشهد من مسلسل حلو الدنيا سكر"، بقولها : "الناس اللي عمّالة تشيّر الفيديو الذي صوره الممثل اللي معايا ، وعمّالين يقولوا إزاس تكلذم الناس كده. ده مشهد من مسلسل حلوة الدنيا سكر".

وشاركت الزاهد صورة ، تتضمن هجوم المتابعين عليها بالعديد من الألفاظ ؛ لتبرر عن موقفها أمام الجمهور .

يذكر أن الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ واجهت موجة انتقادات واسعة ، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لها ، مثير للجدل مؤخراً.

وظهرت هنا الزاهد في الفيديو، وهي تتصدى لأحد المعجبين والذي كان يريد التقاط صورة معها ، وبدورها ترفض بسبب بروز الحساسية على وجهها ، ومع اصراره تغضب هنا وتصرخ : "ما قلت مش هينفع انتم حمير"، ما أثار غضب الجمهور منها، ووصفها بالغرور والتكبر.