انت الان تتابع خبر بعد نشرها صور من حمام السباحة اسم عائشة بن أحمد يتصدر الترند على محركات البحث و هذه أبرز إطلالاتها وصورها والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- تصدرت الفنانة التونسية عائشة بن احمد مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما نشرت صورة جديدة لها خلال إستمتاعها بالإجازة الصيفية.

تتمتع عائشة بن أحمد بجمال لافت بالإضافة إلي ذلك تحرص على أختيار الإطلالات و الأزياء التي تتناسب معها و تكشف عن جمالها.

وتتميز عائشة بن احمد بأنها تميل إلي أختيار الأطلالات التي تجمع بين البساطة و الأناقة وتبعد دائما عن المبالغة مما يزيد من جاذبيتها ويكشف عن ذوقها الرفيع في أختيار الملابس التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وتحرص على تنسيق قطع الإكسسوارات البسيطة التي تمنحها إطلالة متكاملة، بالإضافة إلي ذلك تميل إلي التنوع و التجديد و عدم السير على وتيرة واحدة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد عائشة بن أحمد على تسريحات الشعر البسيطة وصيحات المكياج الهادئة التي تكشف عن جمالها و تبعد عن المبالغة.