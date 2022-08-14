انت الان تتابع خبر مسرحية ممثل عربي تثير جدلاً واسعاً و لماذا قدم اعتذاره الى رجال الأمن والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- قدّم الفنان التونسي لطفي العبدلي. ، اعتذاره ، إلى عناصر الأجهزة الأمنية وذلك قبل انطلاق عرض مسرحيته على ركح مهرجان عروس البحر بجزيرة قرقنة في دورته الـ28.

وبحسب إذاعة ديوان أف أم ، توجه العبدلي بتحية شكر إلى مختلف الفرق الأمنية التي أمنت تنقله من تونس العاصمة الى جزيرة قرقنة.

وكان قد شهد العرض المسرحي الذي قدمه لطفي العبدلي الأحد 7 أغسطس الجاري ، على ركح مهرجان صفاقس الدولي ، انسحاب عناصر الجهاز الأمني وامتناعهم عن مواصلة تأمين العرض المسرحي.

ويعود انسحاب عناصر الأمن ؛ بسبب بعض مقاطع المسرحية والتي اعتبروها مسيئة وإهانة لهم وتمس كرامتهم ، بحسب تعبيرهم.