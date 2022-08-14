انت الان تتابع خبر بعد التغيير الوزاري في مصر المطرب رضا البحراوي يعود للواجهة وما هي أزمته مع حسن شاكوش التي أثارت الجدل؟ والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- تم تداول اسم المطرب الشعبي رضا البحراوي عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية بعد التعديل الوزاري والذي شمل 13 حقبة وزارية، وذلك بسبب لبس واختلاط بين اسمه واسم وزير التربية والتعليم الجديد د. رضا حجازي.

معلومات عن رضا البحراوي

رضا البحراوي هو مطرب شعبي مصري من مواليد محافظة الغربية بمنطقة الساحه الشعبية، كانت بداية مشواره الغنائي في سن الثانيه عشر واسمه الحقيقي هو رضا محمد محمد درويش البحراوي حقق نجاح كبير فى مجال الغناء الشعبي وأصبح له جمهور واسع.

كان يغني فى الأفراح الشعبية حتى استطاع تكوين فرقة لنفسه استطاع أن يحقق بعدها نجاح كبير كواحد من مطربي الأفراح المعروفين فى مدينة طنطا.

كانت بداية شهرته من حين اصدار أغاني عبر موقع يوتيوب ، وأكثر اغنياته شهره أغنيتين قام بإصدارهما عام 2005، الأولى باسم زمن الوحوش ، والثانية أغنية علمني يا ابا كما شارك فى تتر : مسلسل هوجان وفيلم حلاوة روح.

أزمة رضا البحراوي

وحدث أزمة كبيرة سابقة بين رضا البحراوي وحسن شاكوش بعد تبادلهم الشتائم والسباب أثناء واحدة من الحفلات بالساحل الشمالي ، مما جعل نقابة المهن الموسيقية تتخد عقوبات ضد الاثنين وهى ايقاف رضا البحراوي لمدة شهرين وشطب شاكوش وعدم منحه اى تصاريح غناء داخل مصر ، وهو ماتراجعت عنه النقابة الشهر الماضي حيث أقامت نقابة المهن الموسيقية مؤتمر كي يعتذر فيه شاكوش لشعبة “الإيقاع” فى مصر، بعد اهانتهم خلال خلافه مع البحراوي وانتهى المؤتمر بانسحاب هاني شاكر واستقالته من رئاسة النقابة.